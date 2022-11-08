Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi Körfez Caddesi'nde kurye Umut Ü'nün kullandığı 34 DSR 285 plakalı motosiklet ile Mustafa D. yönetimindeki 20 ACJ 266 plakalı otomobil çarpıştı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü, çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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