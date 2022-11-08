Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.



Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler Ü.A.Ö ve E.U'yu düzenlenen operasyonla yakaladı.



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