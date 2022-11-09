Kaymakam Canbaba, robotik kodlama yarışmasında birinci olan öğrencileri ağırladı

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, KODELİG'22 Robotik Kodlama Yarışması'nda kategorilerinde birincilik başarısı gösteren öğrencileri makamında misafir etti.



Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada, "Lise Çizelge İzleyen Robot" kategorisinde 64 ekip arasında birinci olmayı başardı.

Öğrencileri makamında ağırlayan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Abdurrahman Eren, Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Taner Işık ile öğrenciler Numan Çınar, Ahmet Beytullah Aygüney ve Özge Hacer Ersöz'ü tebrik etti.

Canbaba, "Aklın ve bilimin yolundan ayrılmadıkça daha büyük başarılara imza atacağınıza hiç şüphem yok. Başarılarınızın devamını diliyorum." ifadesini kullandı.



Ziyaret sonunda Canbaba, misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.



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