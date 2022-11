Vali Seddar Yavuz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Ağrı'daki feci kazanın can pazarı görüntüsü!

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aziz milletin yetiştirdiği, Cumhuriyetin kurucusu, eşsiz komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

10 Kasımların, aziz Türk milleti için Atatürk'ün bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olmasının en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hayatını ülkesine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz 99. yılında muasır medeniyet seviyesi ve hatta onu aşma azim ve kararlılığıyla kadim medeniyet kodları üzerinde yükselerek miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta, daha itibarlı ve daha güçlü ülke olma yolunda hızla ilerleyerek hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmakta, bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:



"Gururla ifade etmeliyiz ki bugün ülkemiz dünyada söz sahibi, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde stratejik rol üstlenen, gerçekleştirdiği hamlelerle ilham kaynağı bir ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda dev yatırımlar ve büyük projelerle ekonomisini güçlendirirken, refah seviyesini de her geçen gün artırmaktadır. Bize düşen, tarihsel süreci içerisinde 'imkanı olan değil, imanı olan kazanır' diyerek iradesi, duası ve kurtuluş mücadelesiyle her türlü sıkıntının üstesinden gelmiş aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizi her şartta yaşattığını, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını unutmamak ve vatanımıza, bayrağımıza sevdalı, medeniyet değerlerimize sahip çıkacak nesiller yetiştirerek Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



