İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan yavrusu bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de balıklandırma çalışmaları kapsamında 6 bin çipura, levrek ve kalkan yavrusu, İzmit Körfezi'nde suyla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma" projesi çerçevesinde Karamürsel ilçesi Ereğli sahilinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2017'de başlayan çalışma kapsamında şu ana kadar 30 bin balığı denize bıraktıklarını söyledi.

Büyükakın, denize bırakılan balıkların, takılan çipler sayesinde takip edildiğini aktararak, bu sayede balıkların denizdeki yaşamını ve hareketlerini izlediklerini kaydetti.

İklim değişikliğine ve İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için yaptıkları çalışmalara değinen Büyükakın, "Kocaeli'nin evde kullandığı suyun tamamı, biyolojik arıtmadan geçerek denize gidiyor. Yüzde 72'si ileri biyolojik arıtma, yüzde 28'i biyolojik arıtma. Tamamını ileri biyolojik arıtma yapmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

- "Denizimiz eskisi kadar kirli değil"

Büyükakın, müsilaj (deniz salyası) konusundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Müsilaja sebep olan 2 mikroorganizma var. Mikroorganizmalar, müsilaja sebep olan o faaliyeti gerçekleştirirken, denizdeki oksijeni tüketiyorlar ve öldüklerinde de denizde kalıyorlar. Dolayısıyla deniz, canlıların yaşaması için yeterli oksijeni içermiyor. Yüzde 6'lar seviyesine düştü denizdeki oksijen, 8'lerde ve üzerinde olması lazım. Bir şeyler yapmazsak Marmara Denizi de ölecek, bir şeyler yapmazsak halihazırdaki oksijen seviyesiyle Marmara Denizi'ndeki türlerin çeşitliliği azalacak, miktarları azalacak. İşte biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bir kere denizi kirletmemeye çalışıyoruz. İkincisi türlerin çoğalması ve sayısının artması için balıklandırma faaliyetlerini yapıyoruz. Bunlar bir kere denizde yaşıyorlar. Denizimiz eskisi kadar kirli değil. Söylediklerim; işin ciddiye alınması ve bundan sonraki süreçte de bu hususta kararlılık gösterilmesi gerektiğiyle ilgili konular."

- "Avrupa'da balık yetiştiriciliğinde birinci sıradayız"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Metin Türker de Türkiye'nin balıkçılık ve su ürünleri konusunda son yıllarda ciddi gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Türker, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin doğal gölleri, barajları ve akarsularıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:



"Özellikle burada salınımını yapacağımız levrek, çipurada üretimde dünya birincisiyiz. Ayrıca alabalıkta dünya ikincisiyiz. Avrupa'da da balık yetiştiriciliğinde birinci sıradayız. Dolayısıyla son 5 yılda sağlamış olduğumuz gelişmelere baktığımızda, üretimimizi 2 kat artırmış ve 1,4 milyar dolarlık bir ihracat gelirine ulaşmış durumdayız. Gerçekten muazzam bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz."

TAGEM'in, ülkenin en büyük araştırma kurumu olduğunu vurgulayan Türker, TAGEM çalışmalarından bahsetti.

Daha sonra Belediye Başkanı Büyükakın, TAGEM Genel Müdürü Türker, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oyuncu Alp Kırşan, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 6 bin balık yavrusu İzmit Körfezi'ne bırakıldı.

İzmit Körfezi'nde olta balıkçılığına da katkı sağlayan proje çerçevesinde, son salınımla toplam 36 bin balık yavrusu suyla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.