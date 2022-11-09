Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak'ta Y.U.A'nın kullandığı 41 NA 369 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 41 T 3057 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Taksi şoförü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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