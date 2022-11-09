İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 4 milyon 176 bin 91 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'ndeki denetimlerini sürdürüyor.

Deniz uçağıyla yapılan kontrollerde, İzmit Demiryeri açıklarında bir geminin denizi kirlettiği belirlendi.

Denize petrol türevi madde döktüğü tespit edilen gemiye 4 milyon 176 bin 91 lira ceza kesildi.

Kirliliğin yayılmaması için bariyerle önlem alan ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı.

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