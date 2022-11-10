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Kocaeli'de çekicinin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de çekicinin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde, arızalanan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi mevkisinde arızalandı.

Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı emniyet şeridine park ederek, motor kısmındaki arızayı gidermeye çalıştı.

Bu sırada N.Ö. idaresindeki 41 DB 004 çekici, otobüse çarptı.

Kazada sürücü Sadık Çalışkan, çekici ile otobüs arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan N.Ö. ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyoldaki trafik akışı, bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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