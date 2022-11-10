Kocaeli'de saat 09.05'te duran tramvayda yolcular Atatürk'ü andı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla tramvayda anma etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından kentte hizmet veren Akçaray, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu konseptte hazırlandı.

Daha sonra Otogar durağından hareket eden tramvay, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te Yahya Kaptan mevkisinde durdu.

Vatman Fatih Güler, yaptığı anonsta, "Bugün tarihlerden 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tramvaydaki yolcular, sirenlerin çalmasının ardından İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.

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