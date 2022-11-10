Karamürsel'de "Okul Eğitimi Akreditasyon Yaygınlaştırma" toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okul Eğitimi Akreditasyon Yaygınlaştırma" toplantısı düzenlendi.

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro AR-GE sorumlusu Deniz Çiçek'in sunumuyla başladı.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, projeleri önemsediklerini belirterek, "Mutlaka bu projelerden okullarımızın yapmasını bekliyoruz. Bizim gündemi takip edip çocuklarımızı doğru yönlendirmemiz ve onları da iyi yetiştirmemiz lazım. Sadece test çözen çocuklarla bir yere varamayız." diye konuştu.



İyi bir mesleğe sahip olmanın önemine işaret eden Canbaba, "Bunu becerebilirsek toplum olarak daha iyi bir durumda oluruz. Bizim şu anda neye ihtiyacımız var, onu yetiştirmemiz lazım, ufkumuzu açacak projeleri destekliyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakır da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürüttüğü 2 adet Erasmus projesinin olduğunu belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, yurt dışı gezilerine katılan Karamürsel Anadolu Lisesi, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür ve öğretmenleri izlenimlerini anlattı.



















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