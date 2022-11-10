Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında törenle anıldı.

Gölcük Anıtpark'taki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulundu.

Siren çalmasıyla yoldan geçen sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Kaymakam Yusuf Özdemir, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Karamürsel

Karamürsel'de anma töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde hazırlanan programa katıldı.

Buradaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin hazırladıkları oratoryo sunuldu ve şiirler okundu.

Okullar arasında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.







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