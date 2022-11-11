Kocaeli'de sis etkili oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sis, görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sis etkili oldu.



Sisin görüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi. Deniz seviyesinden bakıldığında yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.





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