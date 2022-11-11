Karamürselli öğrencilerden Türk Kızılayın yardım kampanyasına destek

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel'de öğrenciler, hazırladıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Türk Kızılay Karamürsel Şubesi yetkililerine teslim etti.



Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında gıda yardım kampanyası düzenledi.

Kampanya hakkında bilgi veren okul müdürü Muammer Aksoy, öğrencilerde toplumsal dayanışma duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.



Aksoy, Kızılay Haftası süresince öğrencilerin gıda yardımı kampanyasına destek vermek için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.



Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar da öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Okulumuz bu konuda çok duyarlı. Öğrencilerimizi gönüllü Kızılay ekibine dahil edeceğiz. Teslim aldığımız kuru gıdaları ve aş evimizde yapacağımız yemekleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

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