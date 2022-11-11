Kocaeli'de kazaya karışan taksinin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Aydın T. idaresindeki 81 GE 299 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Serdar E'nin kullandığı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü Serdar E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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