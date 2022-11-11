Kocaeli'de ev yangını söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulus Mahallesi Topal Osmanağa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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