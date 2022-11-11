Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.



D-130 karayolu Tepeköy ışıklı kavşağında İzmit yönüne giden Y. Ş. idaresindeki 16 KU 432 plakalı hafif ticari araç ile K.A. yönetimindeki 34 BDC 815 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.







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