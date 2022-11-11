Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 24 Temmuz'da ilçedeki bir iş yerinden ve kurumdan çelik kasayı uzmanlık gerektirecek nitelikte açarak altın, para ve çek-senet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.G, O.A. ve P.Y'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.





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