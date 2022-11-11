Kocaeli'de 2 milyon kaçak sigara ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de emniyet ekipleri 2 milyon kaçak sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, 2 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.





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