Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yenimahalle Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul yönünde Emrahcan Y. idaresindeki 34 DRA 056 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aynı istikamette giden Koray A. yönetimindeki 34 JE 9090 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Koray A. yönetimindeki otomobil devrildi. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi ve 4 yaşından küçük 2 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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