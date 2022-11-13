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Ormanya'da iklim değişikliği farkındalığı için "Sincap Koşuları Doğa Şenliği"

AA

Ormanya'da iklim değişikliği farkındalığı için "Sincap Koşuları Doğa Şenliği"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da "Sincap Koşuları Doğa Şenliği" düzenlendi.

"Koş, Eğlen, Koru" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ormanya'da ıhlamur (350 metre), kayın (600 metre), gürgen (1,5 kilometre) ve meşe (10 kilometre) isimli zorlu parkurlar hazırlandı.

4-6 yaş, 6-10 yaş, 10-15 yaş, 15-18 yaş ve 18 yaş üstü kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ilin yanı sıra Fransa ve Avusturya'dan 1000 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın start vermesiyle başlayan koşularda renkli görüntüler oluştu.

Şenlikte çocuklar da unutulmadı. Alana kurulan atölyelerde orman sanat, deri kolye yapımı, sincap yuvası yapımı, parakord bileklik yapımı, meşe palamudu ekimi, atıksız piknik ve doğanın şefleri gibi etkinliklere katılan çocuklar, kuş, böcek ve flora gözlemi gibi aktiviteleri de deneyimledi.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında "sincap koşuları"nın ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının "ormanda kaliteli vakit nasıl geçirilir, koşulur, kuş, bitki gözlemi nasıl yapılır ya da diğer etkinlikler nasıl yapılır?" mesajı vermek olduğunu aktardı.

Bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek için koşulduğunu aktaran Özyılmaz, gün boyu alanda atölyeler düzenleyerek ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özyılmaz, "Şenliği sonbaharda ağaçların, çiçeklerin yapraklarının kızıllaştığı döneme denk getirdik. Müthiş atmosferde, zorlu arazi şartlarında macera dolu parkurlar hazırladık. Bu yıl 1000 kayıt alabildik. 12 farklı şehirden, Fransa'dan, Avusturya'dan katılımcılar da alanda bulunuyor." dedi.

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