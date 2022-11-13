Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 10 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 10 yabancı uyruklu, sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 10 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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