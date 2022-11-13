Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.



Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

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