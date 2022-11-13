Kocaeli'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tırda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde arızalandığı için tamir edilmek üzere park halinde bekletilen bir tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, tırda hasar meydana geldi.



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