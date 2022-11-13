Kocaeli'de babasının boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı kişi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş. oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan Yunus Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yunus Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.













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