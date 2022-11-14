Kocaeli'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.





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