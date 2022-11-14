Kocaeli'de düğün salonundan altın çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir düğün salonundan içinde altın bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi'ndeki düğün salonundan E.Ş'ye ait içinde 60 bin lira değerinde altın bulunan çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklandı.





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