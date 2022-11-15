Kocaeli'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü 2 kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen İbrahim Ö. idaresindeki 07 EYN 90 plakalı sebze yüklü kamyon, önünde seyreden Birdal Ö. idaresindeki 06 DHK 424 plakalı kabak yüklü kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim Ö, sıkıştığı yerden çıkartılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.