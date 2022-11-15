Kocaeli'de otoyolda durdurulan minibüste 300 litre etil alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan minibüste yapılan aramada, 300 litre etil alkol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında otoyolun Ankara yönünde durdurulan minibüste arama gerçekleştirildi.

Aramada, 300 litre etil alkol, yabancı ülke menşeili 645 içki bandrolü, farkı markalara ait 1894 içki şişesi ve 760 şişe kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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