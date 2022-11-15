Kocaeli'de inşaatta işlenen cinayetin 2 şüphelisinden biri tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersincik Mahallesi, Vişne Sokak'ta 13 Kasım'da Ahmet Zeki Eren'in inşaatta silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet şüphelisi olduğunu tespit ettiği S.Y. ve N.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.Y. savcılıkça serbest bırakılırken, S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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