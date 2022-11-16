Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme konusunda sürdürülebilir bir geçiş yapılması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, odanın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

"TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alan KSO üyelerini tebrik eden Zeytinoğlu, ekonomik verileri değerlendirdi.

Zeytinoğlu, EYT konusunda muhtemelen yıl başında karar verileceğine değinerek, " Bu konuda işverenlerin potansiyel yüzde 30 gibi çalışanlarının işten ayrılması, emekli olması gibi bir durum söz konusu. Buradaki amacımız, söylemek istediğimiz; çalışan kesimsiz bizim olmayacağımız ama aniden bu büyüklükteki bir kitlenin işi bırakmasının bizlerin taşıyamayacağı yükler getireceğini de iktidar partilerine de muhalefet partilerine de belirtiyoruz. Odalar Birliği olarak bunu yapıyoruz." diye konuştu.

KSO olarak gelecek günlerde bir toplantı gerçekleştirerek fikirlerini anlatacaklarını aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Burada ciddi tazminat yükleri gelecek. Çok ciddi iş kaybı olarak 1,5 milyon kişiden 5 milyon kişiye kadar konuşulan rakamlar var. Bizim burada özet olarak söylediğimiz, sürdürülebilir bir geçişin yapılması. Burada KOBİ'lere finansman desteğinden tutun da belirli sürelere yayılan emeklilik işlemlerinin yapılması konusunda hukuki bir uygulamanın ihtiyacını dile getirmek istiyorum. Zaten bazı meslek komitelerimiz de bu konuda toplantılarında sorununun dile getirilmesi yönünde bize de uyarıda bulundular." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, SANTEK fuarının artık gelenekselleştiğini, geçen sene online toplantıda katılımcı firma ve stant sayısının 168, firma görüşme sayısının 1176 olarak gerçekleştiğini belirterek, bu yıl aynı organizasyonu 29-30 Kasım'da yapacaklarını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in onur konuğu olarak davetli olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Savunma sanayi şirketlerinin katılması çok değerli. Savunma Sanayi Başkanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, STM, TÜBİTAK SAGE, BMC, FNSS ve onların tedarikçileri katılacak. Misafir edeceğimiz ülkeler de Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Uganda, Sırbistan, Pakistan ve Filipinler başta olmak üzere 76 yabancı, 111 Türk firmayı ağırlayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, faaliyetlerini anlattı.

Toplantıda Zeytinoğlu, bazı meclis üyelerine mazbataları da takdim etti.

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