Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı

AA

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme konusunda sürdürülebilir bir geçiş yapılması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, odanın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

"TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alan KSO üyelerini tebrik eden Zeytinoğlu, ekonomik verileri değerlendirdi.

Zeytinoğlu, EYT konusunda muhtemelen yıl başında karar verileceğine değinerek, " Bu konuda işverenlerin potansiyel yüzde 30 gibi çalışanlarının işten ayrılması, emekli olması gibi bir durum söz konusu. Buradaki amacımız, söylemek istediğimiz; çalışan kesimsiz bizim olmayacağımız ama aniden bu büyüklükteki bir kitlenin işi bırakmasının bizlerin taşıyamayacağı yükler getireceğini de iktidar partilerine de muhalefet partilerine de belirtiyoruz. Odalar Birliği olarak bunu yapıyoruz." diye konuştu.

KSO olarak gelecek günlerde bir toplantı gerçekleştirerek fikirlerini anlatacaklarını aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Burada ciddi tazminat yükleri gelecek. Çok ciddi iş kaybı olarak 1,5 milyon kişiden 5 milyon kişiye kadar konuşulan rakamlar var. Bizim burada özet olarak söylediğimiz, sürdürülebilir bir geçişin yapılması. Burada KOBİ'lere finansman desteğinden tutun da belirli sürelere yayılan emeklilik işlemlerinin yapılması konusunda hukuki bir uygulamanın ihtiyacını dile getirmek istiyorum. Zaten bazı meslek komitelerimiz de bu konuda toplantılarında sorununun dile getirilmesi yönünde bize de uyarıda bulundular." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, SANTEK fuarının artık gelenekselleştiğini, geçen sene online toplantıda katılımcı firma ve stant sayısının 168, firma görüşme sayısının 1176 olarak gerçekleştiğini belirterek, bu yıl aynı organizasyonu 29-30 Kasım'da yapacaklarını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in onur konuğu olarak davetli olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Savunma sanayi şirketlerinin katılması çok değerli. Savunma Sanayi Başkanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, STM, TÜBİTAK SAGE, BMC, FNSS ve onların tedarikçileri katılacak. Misafir edeceğimiz ülkeler de Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Uganda, Sırbistan, Pakistan ve Filipinler başta olmak üzere 76 yabancı, 111 Türk firmayı ağırlayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, faaliyetlerini anlattı.

Toplantıda Zeytinoğlu, bazı meclis üyelerine mazbataları da takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan ...
Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek ...
Kocaeli'de üst geçit ayaklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de üst geçit ayaklarına çarpan otomobilin ...
Kocaeli'de inşaatta işlenen cinayetin 2 şüphelisinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaatta işlenen cinayetin 2 şüphelisinden ...
Ceza yazılmasına kızıp aracını denize attı 
YEREL HABERLER Ceza yazılmasına kızıp aracını denize attı 
Kocaeli'de zihinsel engelli kadın ile 5 yakını koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zihinsel engelli kadın ile 5 yakını koruma ...
Kocaeli'de 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ...
Kocaeli'de otoyolda durdurulan minibüste 300 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de otoyolda durdurulan minibüste 300 litre ...
İtfaiyeciler 1,5 yılda 174 baca yangınına müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiyeciler 1,5 yılda 174 baca yangınına müdahale ...
(Görüntülü) İTFAİYECİLER 1,5 YILDA 174 BACA YANGININA MÜDAHALE ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İTFAİYECİLER 1,5 YILDA 174 BACA ...
Kocaeli'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi ...
Kocaeli'de düğün salonundan altın çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de düğün salonundan altın çaldığı iddia ...
Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de oğlunun boğazını sıkarak ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında bir kişi ...
Kocaeli'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli ...
Kocaeli'de bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
(Görüntülü) 3 KARDEŞ ÇAKMAKLA OYNARKEN YATAĞI YAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 KARDEŞ ÇAKMAKLA OYNARKEN YATAĞI YAKTI
Kocaeli'de evlerindeki yangında dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de evlerindeki yangında dumandan etkilenen ...
3 kardeş çakmakla oynarken yatağı yaktı
YEREL HABERLER 3 kardeş çakmakla oynarken yatağı yaktı
Alacak meselesi nedeniyle kaçırılan kişi kurtarıldı; 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alacak meselesi nedeniyle kaçırılan kişi kurtarıldı; ...
Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı
(Görüntülü) ARACIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARACIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
(Görüntülü) BİR KİŞİYİ KAÇIRIP AİLESİNDEN 500 BİN LİRA İSTEYEN 11 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİR KİŞİYİ KAÇIRIP AİLESİNDEN 500 BİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.