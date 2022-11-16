Kocaeli'de uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ş, M.H. ve K.B. ile avukatları katıldı.

Geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan sanıklar, uyuşturucu kullandıklarını fakat satışını yapmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan K.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 lira para cezası, M.H'yi 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası ve B.Ş'yi de 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira para cezasına mahkum etti.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları sanıkların içerisinde olduğu aracı 20 Kasım 2021'de İzmit'te durdurmuş, sanıkların üst araması ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştı.

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