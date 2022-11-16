Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga sırasında bıçakla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi 2325 Sokak'ta Dursun C. ile İsa B. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İsa B, Dursun C'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İsa B. gözaltına aldı.













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