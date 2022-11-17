Kocaeli'de 2 tır çarpıştı bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Süleyman K. idaresindeki 35 KUK 27 plakalı otomobil yüklü tır, Burhan B. idaresindeki 17 AAZ 858 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü Burhan B, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





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