Kocaeli'nde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddia edilen M.H. (19) yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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