Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 14 yıl önce kaybolan bir kişinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Serdar T, avukatlar ve öldürüldüğü iddia edilen Mahmut Şahin'in ağabeyi hazır bulundu.

Bulunduğu cezaevinden SEBGİS ile duruşmaya katılan tanık V.S, tutuksuz sanık A.Y'nin taksisinde daha önce şoför olarak çalıştığını, Serdar T'nin de arkadaşı olduğunu söyledi.

Bir gün taksiyi teslim ettiğinde A.Y'nin kendisine sanıkları kastederek, bir şey alıp dağın tepesine götürdüklerini anlattığını iddia eden V.S, "'Bunlar herhalde bizim Mahmut'u öldürdüler. Ben taksi şoförüyüm, gördüğümüz şey insan cesediydi, anladım.' dedi. Ben de 'Bana niye anlattın, polise anlat.' dedim. 'Vicdan azabı çekiyorum. Birine anlatmalıydım, sana anlattım. Polise anlatmaya korkuyorum.' dedi. Ben de bu konuşmadan sonra vicdan azabı çektiğim için maktulün ağabeyine, A.Y'nin bana anlattıklarını anlattım." diye konuştu.

Sanık Serdar T. de olay anında orada olmadığı için suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Bildiklerimi de daha önce anlattım. Tanıkların beyanlarına karşı da neden öyle dediklerini bilemem çünkü ben F.S. ve Y.Ş'nin bana anlattıklarını mahkemeniz huzurunda anlatmıştım. Beratimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine, sanık Serdar T'nin tutukluluk halinin devamına ve firari sanık F.S. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir üye ise maktul olarak gösterilen Mahmut Şahin'in cesedinin bulunmadığı ve halen gaip olduğu gibi nedenlerle tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol altına alınarak serbest bırakılması tedbirinin yeterli olacağı halde tutukluluğun devamına yönelik ara karara katılmadığını belirtti.

- Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılmış, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra konuyu yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılardan birinin yurt dışında, Yusuf Z.B'nin de başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirlemiş, 12 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

15 Eylül'de Nihat Şahin'in öldürülmesine ilişkin görülen duruşmada, Serdar T. "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4 ay, başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanık Yusuf Z.B. "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





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