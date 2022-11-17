Kocaeli'de 149 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 149 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollarla giren ve güvenlik güçlerince yakalanan 149 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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