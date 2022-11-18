Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin sanıklar hakim karşısında

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Erkan Ö, Yavuz Ö, Salih Ö, Ertaş Ö, müşteki tutuksuz sanıklar T.T, Y.T. ve maktulün eşi Semra Tanaç ile sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık Erkan Ö. savunmasında, Salih Ö'nün amcasının oğlu olduğunu, Ertaş Ö'nün ise ağabeyi olduğunu belirterek, "Ben olayda silah kullanmadım. Maktulü vuran ağabeyim Ertaş Ö'dür. Tanaç ailesinde silah vardı. Ağabeyime saldırılınca ben ağabeyimdeki silahı almak için hamle yaptım. Ağabeyim havaya doğru ateş edince maktule doğru gelmiş olabilir. Ben maktulün vurulduğunu gördüm." dedi.

Müşteki sanık Y.T, sanık Erkan Ö'nün savunmasının alındığı sırada tutuklu sanık Ertaş Ö'ye yerinden kalkarak elleriyle kafasına vurdu. Güçlükle durdurulan Y.T, diğer sanıkların savunmaları sırasında duruşma düzeninin bozulmaması için salondan çıkarıldı.

Sanık Ertaş Ö. ise olay gecesi kuzeni olan Salih Ö'nün evinde olduğunu, sosyal medyada V.T'nin Salih Ö'ye küfür ettiğini öne sürdü.

Salih Ö'nün de V.T'ye küfürle karşılık verdiğini iddia eden sanık Ertaş Ö, savunmasında şunları anlattı:

"2 saat sonra Tanaç ailesinden 20-25 kişi Salih'in evine geldi. 5-6 kişi pencereyi kırarak içeri girdiler. Salih ve eşini içeride dövmeye başladılar. Bana da vurdular. Alkollüydüm, Salih sopayla ben de yumrukla kendilerine müdahale ederek dışarıya çıkarttım. Biz dışarı çıktık, Salih kanlar içinde yerdeydi. İçlerinden biri omuzuma doğal gaz borusuyla vurdu. Ben de içeriye girdim, Salih'in tüfeğini aldım. İçine 6-7 tane fişek doldurdum, dışarı çıktım. 2-3 kere havaya ateş ettim, bunlar dağıldılar ancak tam gitmediler. Tekrar üzerimize gelmeye başladılar. Hedef almadan havaya ateş ettim. Ateş etmem sonucunda Tarık Tanaç yaralandı. Tanaç ailesi yaralıyı götürdü."

- "Eşim kazayla ölmemiştir. Direkt ateşle ölmüştür"

Sanık Salih Ö. de V.T'nin sosyal medyadan kendisine küfürler ettiğini savunarak, kendisinin interneti olmadığı için bu yazılanları 4 gün sonra gördüğünü söyledi.

Olay günü akşam saatlerinde sosyal medyadan canlı yayın yaparak V.T'ye bazı sözlerle karşılık verdiğini anlatan Salih Ö, daha sonra yaşanan kavgada yaralandığını, mağdur olduğunu savundu.

Müşteki sanık T.T. ise tutuklu sanık Salih Ö. ile küfürleşen V.T'nin kendisinin amcası olduğunu, karşı tarafla öncesinde husumetlerinin bulunmadığını iddia etti.

Olay gecesi silah sesleri üzerine dışarı çıktığını, kendisinin olay yerine gittiğinde ise Salih Ö'nün evinin önünde yaralıların olduğunu söyleyen T.T, "Tarık Tanaç başından yaralanmıştı. Ben gittiğimde biri bana taş attı, başımdan yaralandım. Taşı Salih Ö. attı. Onun atmış olduğu taşla yaralandım. Başıma 15 dikiş atıldı." dedi.

T.T, olayda tutuklu sanıkların hepsinde tüfek olduğunu iddia ederek, Tanaç'ın vurulma anını görmediğini sözlerine ekledi.

Maktulün eşi Semra Tanaç da olay yerine daha sonra kendisinin de gittiğini, kendisine ve çevresindekilere ateş edildiğinde saçmalardan kaçmak için zıpladıklarını söyledi.

Bu esnada kendisinin bir çukura düştüğünü ve bayıldığını söyleyen Semra Tanaç, "5-6 dakika sonra kalktığımda eşim sanıklarla kavga ediyordu. Eşime ateş edildiği anı da gördüm. Eşime ateş eden Ertaş Ö'dür ancak diğer sanıklarda da tüfek vardı. Ertaş'ın kaç el ateş ettiğini bilmiyorum. Eşim ile Ertaş arasında 2 metre kadar mesafe vardı. Eşim kazayla ölmemiştir. Direkt ateşle ölmüştür. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, Erkan Ö, Yavuz Ö, Salih Ö. ve Ertaş Ö'nün tutukluluk hallerinin devamına, duruşma sırasında müşteki sanık Y.T'nin sanık Ertaş Ö'nün kafasına elleriyle vurması nedeniyle duruşma zaptının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





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