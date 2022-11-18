Kandıra'ya 6 Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kurulan 6 Mobil Atık Getirme Merkezi, hizmete başladı.

Kandıra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanımı, geri dönüşümü, bertarafına yönelik altyapının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması iş ve işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesini sağlamak maksadıyla Mobil Atık Getirme Merkezleri kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 6 Mobil Atık Getirme Merkezi ilçeye getirildi.

Kandıra Belediyesi İklimlendirme ve Atık Müdürlüğü kontrolünde, ilçe merkezine 4, Cebeci ve Kerpe'ye birer olmak üzere 6 Mobil Atık Getirme Merkezi kurularak hizmete başladı.

Vatandaşların evlerinde geri kazanılabilir atıkların ayrı ayrı biriktirilerek geri kazanımının/geri dönüşümünün sağlanması ve halkın bu sisteme dahil edilmesi amaçlanıyor.





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