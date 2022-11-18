Kocaeli'de 16 bin çiftçiye hibe mazot desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 bin çiftçiye, 2,7 milyon litre hibe mazot desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ilçesinin kırsal İshakçılar Mahallesi'nde düzenlenen "Çiftçimize Mazot Destek Kartı Dağıtım Töreni"nde, Ukrayna-Rusya savaşının, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, gıda güvenliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Büyükakın, çiftçilerin üretim kapasitesinin ayakta kalması için uğraştıklarına işaret ederek, bir yandan hükümetin çiftçilere elinden geleni desteği sağladığını, diğer yandan da belediyelerin kendi imkanları doğrultusunda çiftçilere destek vermeye çalıştığını kaydetti.

- "Türkiye'ye öncü bir uygulama yapıldı"

Büyükakın, göreve geldikleri dönemde tarıma verdikleri tüm desteğin, yıllık 12 milyon lira civarında olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ama işler zorlaşınca, çiftçimizin zora girdiğini görünce, dedik ki 'ayakta kalmaları' lazım. Çiftçimizi ayakta tutmak için onlara can suyu olmak için ne yapalım? ÇKS'ye kaydı olan yaklaşık 13 bin 800 civarında çiftçimiz var. Bunlara mazot desteği verelim, gübre desteği verelim. Biliyorsunuz, özellikle petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle gübre fiyatları da çok yükselmişti. O dönemde gübrede ve mazotta destek sağladığımızda, en azından 'tarlaları ekilebilir hale getiririz' diye düşünmüştük ve zannediyorum, bunu başardık. Bu manada Türkiye'ye öncü bir uygulama yapıldı. Sonra diğer belediyeler de mazot ve gübre desteği verme konusunda teşvik oldular. 2021 yılında toplam 2 milyon litre, ekonomik tutarı 53 milyon lira. Yani önce 12 milyon liraydı. Sadece mazot desteği 4 katından fazla. Bu sene yaklaşık 16 bin çiftçimize, 75 milyon liralık bir destek sağlanacak."

Büyükakın, 2019 yılından bugüne kadar 41 farklı alanda proje gerçekleştirdiklerini belirterek, mazot ve gübre desteğinin bunların içindeki en büyük kalemler olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar çiftçilere sağlanan desteğin, yaklaşık 147 milyon lira olduğuna işaret eden Büyükakın, "12 milyondan başlamıştık. 147 milyon liraya geldi. Yani 10 kattan fazla bir artış sağlandı. Bu memleketin, her karış toprağı ekilmeli ve ziyan edilmemeli." dedi.

Konuşmanın ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Körfez ve Derince ilçesindeki toplam 1230 çiftçiye, akaryakıt kartı dağıtıldı.

Daha sonra Büyükakın, oluşturulan konvoy eşliğinde direksiyonuna geçtiği traktörle akaryakıt istasyonuna geldi.

Burada çiftçilerin traktörlerine, hayırlı olması temennisiyle mazot dolduran Büyükakın, üreticilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, ilçelerin ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.





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