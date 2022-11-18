UCLG-MEWA üyesi belediyeler Gebze'de buluşacak

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KOCAELİ (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ulusal ve uluslararası katılımcılarla Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Bilişim Vadisi'nde yapılacak.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ulusal ve uluslararası üye 55 belediye ve belediye başkanının katılımıyla düzenlenecek toplantı, Gebze'de 23-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerle sürecek etkinlikte, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, akıllı şehircilik ve küreselleşmede yerel yönetimlerin yeri konuları ele alınacak.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında yüz yüze ve çevrim içi panel toplantıları icra edilecek. Panellerin ana temalarını küresel ölçekte gündem olan iklim değişikliği ve akıllı şehircilik oluşturuyor.

Toplantı, oturum ve panellerin yanı sıra kültürel, sosyal gezilerle de misafirler, Gebze'yi keşfedecek. Çoban Mustafa Paşa Camisi, Hünkar Çayırı ve Gebze Teknik Üniversitesi gezilerinin ardından Bilişim Vadisi'ne teknik ziyaret düzenlenecek. Ziyaretçiler, Togg ve Türkiye'deki diğer yeni teknolojik gelişmeleri yerinde gözlemleyecek.

- UCLG-MEWA hakkında

UCLG–MEWA, 1987 yılından beri Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği'nin bölge teşkilatlarından biri olarak İstanbul'daki merkezinden hizmet veriyor. Bölge kentlerine ve yerel yönetimlere dair uyguladığı güçlü politikalarla ve hayata geçirdiği faaliyetlerle demokratik yerel yönetimlerin dünya ölçeğindeki sözcüsü olmaya devam ediyor.

İnsan hakları, uluslararası dayanışma, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma değerlerini merkeze alarak üyeler arasında birlik duygusu oluşturan ve iş birliğini teşvik eden UCLG-MEWA, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve daha müreffeh bir şehir yaşamına katkı sağlamak için çalışıyor.





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