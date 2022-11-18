Kocaeli'de hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinden ve bir kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, çeşitli tarihlerde iş yeri ve bir kurumdan yaklaşık 90 bin lira değerinde inşaat malzemelerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık yaptığı belirlenen O.G, M.H. ve T. B'yi Başiskele ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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