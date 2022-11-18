Kocaeli'de motosiklette tehlikeli yolculuğuna para cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin bulunduğu motosikletle trafikte seyreden sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir motosiklette 5 kişinin yolculuk yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün Ö.A. (19), motosiklette bulunanların ise M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğunu belirledi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet sürücüsü Ö.A'ya "Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı sınır aşımına uğradığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.





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