Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.E. idaresindeki 41 KK 053 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde yoldan çıktı.

Kazada, otomobil sürücüsü S.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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