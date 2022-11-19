CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

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KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.







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