Ormanya tedavi sonrası doğaya salınamayan kuşların yuvası oldu

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KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümde kurulu Ormanya'ya yaralı getirilen, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınmasının mümkün olmadığı belirlenen kuş türleri, habitatlarına uygun barınaklarda yaşamlarını sürdürüyor.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen ve doğaya salınamayan yaban hayvanları, doğal yaşam parkında oluşturulan özel barınaklarda ömürlerinin sonuna kadar misafir ediliyor.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, 3 pelikan için "Pelikan Adası", 19 leylek için "Düşkün Leylekler Evi", 3'ü kızıl 9 şahin, 2 yılan kartalı, 3 şah kartal, 3 kara akbaba, 1 Mısır akbabası için "Engelli Kuşlar Barınağı" oluşturuldu.

- "Ormanya ikinci bir yuva ve umut oluyor"

Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, 12 bölümden oluşan parkın 2 bin dönümde kurulu olduğunu söyledi.

Göç yolundaki Kocaeli'nin birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirten Nalkıran, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvanların öncelikle tedavi edildiğini, ardından da bulundukları bölgede doğaya salındığını bildirdi.



Nalkıran, doğaya salınamayacak durumdaki hayvanlar için ise kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Engelli kuşlar için oluşturduğumuz barınaklarda pelikanlar, leylekler, şahinler, kartallar ve akbabalar mevcut. Geliş sebepleri arasında daha çok silah yaralanmaları ve travmatik yaralar bulunuyor. Doğada tekrardan yaşaması mümkün olmayan bu hayvanlara Ormanya ikinci bir yuva ve umut oluyor. Bu tip engelli hayvanların doğada yaşama şansı olmadığı için onlara en uygun ortamı burada oluşturmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz de bu hayvanları yakından gördükleri için oldukça memnun."

Doğada her hayvanın ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Nalkıran, merkeze gelen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaban yaşam alanında hedef türlerinin kızıl geyik olduğunu belirten Nalkıran, burada 63 kızıl geyiği barındırdıklarını kaydetti. Nalkıran, bu kızıl geyiklerden yavrular elde ederek doğaya kazandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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