Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir evde O.C. ile S.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.C. yanında taşıdığı tabancayla S.D'ye ateş etti.

Yaralanan S.D, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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