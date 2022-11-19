Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Erdem S. idaresindeki 15 DM 440 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil E. yönetimindeki 34 TZ 1603 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Ahmet E. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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