Derince'de kaykay pisti inşaatı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Derince ilçesinde hizmete sunulacak kaykay pistinin inşaatına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Spor kenti Kocaeli" vizyonu doğrultusunda kentteki spor yatırımlarına yenilerinin eklendiği kaydedildi.

Kaykay sporunun tüm kentte yaygınlaştırılması için Derince'ye pist kazandırılacağı belirtilen açıklamada, "Daha önce Başiskele'ye kaykay pisti kazandıran, Karamürsel'de 840 metrekare kaykay alanını hizmete sunan Büyükşehir, şimdi de Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisine, gençlerin güven içerisinde adrenalin tutkusu yaşayabileceği kaykay pisti inşa edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin 1260 metrekarelik alanda kurulacak pistin alt betonunu atarak modüler parçaların montajına başladığı, sırayla tüm ilçelerde kaykay pisti yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.