Karamürsel Belediyesi hediyelik eşya mağazası, ilçe tanıtımına destek oluyor

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KOCAELİ (AA ) - Karamürsel Belediyesi tarafından açılan mağazada, ilçenin sembolik ürünleri ve kursiyerlerin el işçiliğiyle yaptığı hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi'nde 3 ay önce hizmete açılan mağazada, kadırga maketleri, Karamürsel sepeti, ilçeyi anlatan tişört, kupa, bardak, saat, tablo ve minyatür kispet gibi ürünler yer alıyor.



Mağazada ayrıca, "Pehlivanlar Kenti" olarak adlandırılan ilçeden yetişip başarı gösteren Gazanfer Bilge, Aydın Demir ve Ahmet Taşçı gibi güreşçilerin yanı sıra diğer ünlü sporcuların hayatlarını anlatan kitapları da satılıyor.



Satış sorumlusu Hasbi Fidan, yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı mağazanın Karamürsel'in tanıtımında çok büyük rol oynadığını belirterek, "Bu konuda Karamürsel Belediyesi hediyelik satış mağazamız, kültür elçiliği de yapmış oluyor. Burada satılan her ürün, bir hediyeden daha fazlası." ifadelerini kullandı.



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