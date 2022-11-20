Kocaeli'de darbedilen yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı.

Adem Yavuz Mahallesi 2350 Sokak'ta yabancı uyruklu M.S.E. (22) ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen M.S.E, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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